105000 रुपये में बिका फैंसी नंबर ‘ट्रिपल जीरो सेवन’, कैसे मिलता है मिलता फैंसी नंबर? जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, मेरठ। कार हो या बाइक, लोग अपने वाहन के लिए ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहते हैं, जो न सिर्फ अपनी पसंद का हो, बल्कि वीआईपी जैसा अहसास कराए और दूसरों को भी आकर्षित करे। इस चाहत में लोग रजिस्ट्रेशन नंबर की कीमत की परवाह नहीं करते।

परिवहन विभाग ने गत 24 सितंबर से यूपी 15 एफके सीरीज के फैंसी नंबरों की ई-नीलामी आरंभ की थी, जो 30 सितंबर तक चली। विभाग ने फैंसी नंबरों का बेस प्राइज निर्धारित कर रखा है। यदि एक नंबर पर एक से अधिक लोग दावेदारी करते हैं तो नीलामी में वह नंबर के लिए बोली लगाते हैं।

ई-नीलामी में सात रजिस्ट्रेशन नंबरों के लिए बोली लगाई गई, अर्थात निर्धारित शुल्क से अधिक दाम देकर नंबर को अपने नाम आवंटित कराया गया। एआरटीओ (प्रशासन) विकास कुमार यादव बताते हैं कि फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। इस बार 0007 नंबर के लिए सबसे अधिक बोली 1.05 लाख रुपये की लगी।