मेरठ: कब खुलेगा दिल्ली एक्सप्रेसवे और हाईवे? सामने आया लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रोके गए यातायात का संचालन मंगलवार शाम से सुचारू हो जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ-रुड़की हाईवे को भी पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। शहर के अंदर की यातायात व्यवस्था मंगलवार दोपहर से ही बहाल कर दी जाएगी।

मंगलवार सुबह से शिवरात्रि का जलाभिषेक हो रहा है, ऐसे में मेरठ-रुड़की हाईवे समेत सभी मार्गों पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। सोमवार को मेरठ हाईवे और शहर के अंदर सभी मार्गों पर निजी और कामर्शियल वाहनों का संचालन बंद कर दिया था। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पास लगे वाहनों को भी नहीं जाने दिया गया।

शहर के अंदर दिल्ली, गढ़ और हापुड़ रोड पर मंगलवार दोपहर से ही वाहन संचालन शुरू हो जाएगा। सभी मार्गों पर ऑटो-ई रिक्शा तथा सिटी बसों से लेकर निजी वाहनों को संचालन शुरू हो जाएगा। 12 अगस्त को भैंसाली समेत सभी बस अड्डे लौटेंगे 12 अगस्त को सोहराब गेट बस अड्डे से भैंसाली बस अड्डे पर रोडवेज बसे लौट जाएगी। सभी निजी बस अड्डे भी अपने पुरानी स्थान से सुचारू कर दिए जाएंगे। मोदीपुरम से गाजियाबाद की ओर बंद कराए गए नमो भारत व मेट्रो के स्टेशन पर प्रवेश, निकासी व पार्किंंग 12 अगस्त की शाम तक खुल जाएगी।

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हरिद्वार से दिल्ली की तरफ बनाई तीन लाइन कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर म्यूजिक सिस्टम वालों को दादरी बॉर्डर पर रोका गया। हरिद्वार की तरफ से दिल्ली जाने वाली तीन लाइन बना दी गई है, एक छोटी लाइन दिल्ली से हरिद्वार की तरफ छोड़ी गई है। इस समय हरिद्वार की तरफ से कांवड़ियों की भारी संख्या पहुंच रही है। यही कारण है कि सभी निजी वाहनों को भी हाईवे पर बंद कर दिया गया।