दिवाली पर 14 जोन और 32 सेक्टरों में बंटा मेरठ, IP कैमरों से होगी शहर की निगरानी; चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, मेरठ। धनतेरस और दीपावली की पुलिस सुरक्षा का प्लान जारी कर दिया। शहर के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा गया है। आइपी कैमरों को अफसरों ने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। ताकि आफिस से ही पुलिस ड्यूटी की निगरानी की जा सकें।

सर्किल आफिसर की निगरानी में रात 12 बजे तक पुलिस सड़क और बाजार पर मुस्तैद रहेगी। शहर में 15 प्वाइंटों पर बैरियर लगाकर बाइक और कार स्टंट करने वालों को रोका जाएगा।

पूर्व में आग की घटनाओं को देखते हुए आठ स्थानों पर दमकल की गाड़ी खड़ी करा दी गई। दो कंपनी आरएएफ-पीएसी के अलावा क्यूआरटी को भी बाजारों की सुरक्षा में लगा दिया।

एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि शहर को 14 जोन और 32 सेक्टरों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक जोन पर सर्किल आफिसर रहेंगे, जबकि सेक्टर पर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। आबूलेन, सदर बाजार, सेंट्रल मार्केट और शहर सराफा में अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया। कंकरखेड़ा और गंगानगर थाना क्षेत्रों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल खड़ा किया है। शीर्ष अफसरों का सुबह से लेकर रात तक मूवमेंट जारी रहेगा। देहात और शहर आग की घटनाओं पर भी नजर रहेगी। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर गलत मैसेज अपलोड करने वालों की भी निगरानी की जाएगी।