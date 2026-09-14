रात 10 बजे के बाद भी चलेगी नमो भारत? दैनिक यात्रियाें ने की समय बढ़ाने और मंथली पास की मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रेनों के दैनिक यात्रियाें ने रविवार को राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी से मिल कर समस्याओं से अवगत कराया। कहा नमोभारत सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक चलती है।

मोदीपुरम से सराय काले खां का किराया 210 रुपये है। इस तरह से दोनों ओर का कुल किराया 420 रुपये है। प्रतिदिन निजी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों के लिए इतना किराया एक दिन में देना संभव नहीं है।

ऐसे में मासिक पास की व्यवस्था नमो भारत ट्रेन के लिए की जाए। साथ ही इस ट्रेन को रात 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे तक हर आधा घंटे में चलाया जाए। इससे रात्रि में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने वालों को भी सुविधा होगी। दैनिक यात्री के साथ प्रतिदिन यात्रा करने वाले हजारों छात्र-छात्राओं को भी फायदा होगा।