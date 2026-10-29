एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी जनगणना टीम, प्रशिक्षण पूरा होने पर मिले नियुक्ति पत्र

जागरण संवाददाता, मेरठ। नगर पंचायत लावड़ के सभागार में जनगणना के द्वितीय चरण के तीसरे दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जनगणना चार्ज अधिकारी सचिन पंवार ने सुपरवाइजरों और प्रगणकों को जनगणना कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रशिक्षण में बताया गया कि 16 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना पोर्टल पर सूचनाएं दर्ज करने के साथ बेघर व्यक्तियों की गणना की जाएगी। चार्ज अधिकारी ने सभी सुपरवाइजरों और प्रगणकों को निर्धारित समयसीमा में जनगणना कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।