जनगणना-2027: OBC जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें जनगणना-2027 के दौरान डिजिटल गणना उपकरणों में ओबीसी जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू (पहले से भरी हुई जातियों के विकल्प) शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि लोगों से उनकी जाति पूछकर खुद दर्ज करने के बजाय यह विकल्प दिया जाना चाहिए।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है।