मेरठ में काले जादू वाली गली के पास दहशत: पिलर धंसते ही झुकी इमारत, 15 लोगों के फंसने से मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। तारापुरी के काले जादू वाली गली के सामने एक बहुमंजिला मकान का दांयी ओर का पिलर अचानक जमीन में धंस गया। इससे मकान एक और झुक गया। मकान के नीचे दुकानों में बैठे लोगों ने भागकर जान बचाई। मकान के प्रथम व द्वितीय तल पर रहने वाल चार परिवार के 15 लोग भी इसमें फंस गए। आसपास रहने वालों में भी दहशत फैल गई।

मकान के ढहने की आशंका से चारों परिवार की महिलाओं व बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से सभी 15 महिला, पुरुष व बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने भूतल की दो दुकानों को खाली कराकर आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है।



लिसाड़ी गेट के तारापुरी में काले जादू वाली गली के सामने हसीनुद्दीन पुत्र सरफुद्दीन का मकान है। इसके किनारे से नाला बहता है। मकान द्वितीय तल तक बना है। भूतल पर डा. रिजवान निवासी ग्राम बड्डा का शान डेंटल क्लीनिक है। पास में एक अन्य रिपेयरिंग की दुकान है।