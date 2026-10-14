मेरठ ब्लू ड्रम: चार मिनट में दोषी करार, फैसला सुन रो पड़ी थी मुस्कान; जज ने कहा- समाज को झकझोरते हैं ऐसे अपराध

सुशील कुमार, मेरठ। मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब दोनों को अदालत ने दोषी करार दिया था।

29 सितंबर की शाम साढ़े चार बजे जिला जज की अदालत अधिवक्ताओं से भरी हुई थी। चर्चित सौरभ हत्याकांड के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी थीं। कोर्ट परिसर के दोनों गेट पर भारी पुलिस बल तैनात था। 4:52 मिनट पर जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा अदालत में प्रवेश करते हैं, जिससे सभी अधिवक्ता खामोश हो जाते हैं। इससे पहले, जेल से आनलाइन वीसी में सौरभ हत्याकांड के आरोपित मुस्कान और साहिल जुड़े रहते हैं।

जज ने मुस्कान से किया सवाल कुर्सी पर बैठते ही जज ने कहा, साहिल, आवाज नहीं आ रही है, हाथ उठाओ। साहिल और मुस्कान ने हाथ उठाए। जज ने कहा कि अब फैसले का समय आ गया है। हमने जो करना था, कर चुके हैं, आप बताओ, तुम्हें क्या लगता है। मुस्कान, बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुस्कान मौन रहीं। जज ने कहा, आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

डीजीसी केके चौबे ने बताया कि उसके बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसे अपराध समाज को झकझोरते हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ते हैं और डर पैदा करते हैं। सामाजिक चेतना पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में एक तरफ दोनों आरोपितों की जिंदगी है और दूसरी तरफ समाज है।

पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों से सामने आया कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की है। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था। ऐसे में दोनों को सौरभ की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है। चार मिनट में ही दोनों को दोषी करार देकर जज अदालत से उठकर अंदर चले गए। चंद ही मिनटों में अदालत के बाहर सरकारी अधिवक्ताओं ने निर्णय के बारे में बताया।