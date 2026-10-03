कौन हैं DSP कुलदीप अहलावत, जिन्हें भारत सरकार ने दिया वीरता पुरस्कार? यूपी के मेरठ से है कनेक्शन

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले के रहने वाले एथलीट कुलदीप अहलावत को भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। उन्हें गत गुरुवार को लखनऊ मे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सम्मान दिया।

कुलदीप उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 2002 में बुसान एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद 2002 में ही श्रीलंका में एशिया चैंपियनशिप में भी देश के लिए मेडल जीता था।