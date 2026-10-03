दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण शुरू, पैदल यात्रियों को मिलेगी लिफ्ट की सुविधा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) पर फुटओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक डायवर्जन के बाद शुक्रवार को एफओबी का फाउंडेशन स्थापित कर दिया गया है।

एफओबी बनाने का काम एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। इसके बनने से दोनों तरफ से आने-जाने वाले लोगों को लाभ होगा। वेव सिटी के नागरिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

लागत ढाई करोड़

यातायात पुलिस ने एफओबी निर्माण के लिए कई दिन तक डीएमई के ट्रैफिक को डायवर्ट किया था। इस संबंध में एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के अनुसार, एफओबी का निर्माण कार्य एपको कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अनुमानित लागत ढाई करोड़ है।