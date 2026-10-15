मुस्कान के बाद पांच पत्नियों ने उजाड़ा अपना सुहाग, किसी ने सांप से डसवाया तो किसी ने पति के साथ की ये हैवानियत

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुस्कान रस्तोगी के बाद जनपद में डेढ़ साल के समय में पांच महिलाओं ने पराया प्यार पाने के लिए अपना सुहाग उजाड़ लिया। रविता और दामिनी के स्नैक मर्डर ने सभी को हैरत में डाल दिया। संगीता, अंजलि, कोमल और कविता की भी यही कहानी है।

महिलाओं ने पराए प्यार की चाह में अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया। अधिवक्ता केके चौबे ने सभी हत्याकांड को अदालत के सामने रखकर मुस्कान और साहिल के खिलाफ फांसी की मांग की। दर्शाया गया कि सौरभ हत्याकांड के बाद ही जनपद में छह महिलाओं ने अपने पति के कत्ल से हाथ रंग लिए।

17 अप्रैल 2025 : बहसूमा के अकबरपुर सादात ने रविता ने 17 अप्रैल 2025 को प्रेमी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या कराई। उसके बाद सांप खरीद कर अमित के बिस्तर पर छोड़ दिया। उसके बाद सांप से काटने का नाटक रच दिया। इस हत्याकांड में 16 अक्टूबर को अदालत निर्णय सुनाएगी।

23 जून 2025 : जानी खुर्द के किसान सुभाष की हत्या उसकी पत्नी कविता और छोटी बेटी सोनम ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कराई थी। बेटी के प्रेमी विपिन ने दोस्त अजगर उर्फ शिवम के साथ गोली मारकर हत्या की थी। मां बेटी समेत पांच आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।