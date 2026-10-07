वृंदावन में टैंक साफ करते समय गैस रिसाव से मेरठ के विशु समेत 4 छात्रों की मौत, संस्कृत में रुचि के कारण गया था गुरुकुल

संवाद सूत्र‚ हस्तिनापुर (मेरठ)। वृंदावन के चैतन्य विहार सेक्टर दो स्थित पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम में मंगलवार रात पानी के टैंक की सफाई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में हस्तिनापुर का लाल विशु शर्मा भी असमय ही काल के मुंह में समा गया।

टैंक में बनी जहरीली गैस की चपेट में आने से प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर के महंत पंडित दिनेश शर्मा के पुत्र विशु शर्मा उम्र 19 वर्ष समेत चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर हालत में है। हादसे की खबर मिलते ही मंदिर परिसर और कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई और स्वजन में कोहराम मच गया।

स्वजन देर रात ही वृंदावन के लिए रवाना हो गए थे। स्वजन ने बताया कि मंगलवार रात गुरुकुल संचालक आचार्य आशीष शर्मा के कहने पर छात्र लंबे समय से बंद पड़े पानी के टैंक की सफाई करने पहुंचे थे। सबसे पहले जबलपुर निवासी मनु कटारे टैंक का ढक्कन खोलकर अंदर उतरा। जहरीली गैस के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह अंदर ही बेहोश हो गया।

उसे बचाने के प्रयास में विशु शर्मा, देवांश शर्मा, आर्यन पांडेय और रुद्राक्ष भी एक-एक कर टैंक में उतर गए और सभी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।