जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट क्षेत्र की काॅलोनी निवासी समलैंगिक युवती ने अपनी सहेली पर घर से भागकर शादी करने का दबाव बनाया। उसने विरोध किया तो युवती ने सहेली की ससुराल में उसके एआई से बने फोटो पुरुष प्रेमी बन भेज दिए। उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बनाकर होने वाले पति से चेट पर बात कर शादी नहीं करने की गुहार की। इस पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया।

अब समलैंगिक सहेली बात नहीं मानने पर उसे तथा स्वजन को मारने की धमकी दे रही है। थाना लिसाड़ी गेट पर पीड़ित युवती ने समलैंगिक सहेली के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। लिसाडी गेट क्षेत्र की एक काॅलोनी निवासी युवती ने बताया कि उसकी सहेली समलैंगिक है। वह उससे लगातार शादी करने का दबाव बना रही है। कई बार उसे घर से अपने साथ भागने काे कह रही है। युवती ने सहेली के स्वजन से शिकायत की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। युवती की स्वजन ने शादी तय कर दी। इसका पता जैसे ही समलैंगिक सहेली को चला, उसने अपने साथ उसे से भाग जाने को कहा।

उसने इनकार किया तो कहा कि दोनों जहर खाकर जान दे देते हैं। एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। आरोप है कि उसने समलैंगिक सहेली की बात नहीं मानी तो उसने इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाकर उसके होने वाले पति व ससुराल में उसके फोटो भेज दिए।