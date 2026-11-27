जागरण संवाददाता, मेरठ। समरसता संकल्प यात्रा की जनसभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 30 नवंबर को संसद सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और जातिगत समानता पर भाजपा कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संत रविदास के विचार को सरकार के माध्यम से साकार कर रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि यह सभा चुनावी नहीं है लेकिन एक संदेश वह देना चाहते हैं। अगर कमल का बटन दबाओगे तो खुशहाली आएगी, साइकिल का बटन दबाओगे तो गुंडे आएंगे और बदमाश आएंगे।

उन्हाेंने कहा कि एक दिन पहले सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव घाेषणा पत्र लेकर आए हैं, जिसमें कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं लेकिन सपा की सरकार हो और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो ये संभव नहीं। 'सपा सत्ता में आएगी तो कट्टा और बम का उद्योग लगाएगी' रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आएगी तो उद्योग लगेंगे और रोजगार मिलेगा। सपा आएगी तो कट्टा और बम का उद्योग लगाएगी। उन्होंने कहा कि मथुरा में बैठक के दौरान अखिलेश से कहा कि मथुरा तुम्हारा है तो मथुरा चला जाए। आप भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हो तो कारसेवा करने चलो। जैसे अयाेध्या में श्रीराम मंदिर बना है उसी तरह से श्रीकृष्ण मंदिर का भव्य निर्माण हो।

चरण पादुका सिर पर रखकर कार्यक्रम यात्रा निकाली अखिलेश इसलिए तैयार नहीं हुए कि कहीं मुसलमान न नाराज हो जाएं। संबोधन के बाद उपमुख्यमंत्री समरसता संकल्प यात्रा में सवार हुए। यह यात्रा अब हापुड़ के लिए रवाना हो गई। वहीं उन्होंने मंच पर संतों का सम्मान करने के बाद संत रविदास की चरण पादुका सिर पर रखकर कार्यक्रम परिसर में यात्रा निकाली।