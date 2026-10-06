मेरठ में नीले ड्रम जैसा एक और कांड! पति की मौत को हार्ट अटैक बताने वाली महिला व ब्यूटी पार्लर संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में हुई युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को प्राथमिक तौर पर यह केस सौरभ राजपूत के मर्डर जैसा प्रतीत हो रहा है। जिसमें पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दोनों ने सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था।

जाकिर कालोनी में एक सप्ताह पहले हुई युवक की मौत के मामले में लोहियानगर पुलिस ने मृतक की पत्नी और ब्यूटी पार्लर संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के स्वजन ने जब मुकदमा दर्ज नहीं होने पर एसएसपी कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी, तब पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की।