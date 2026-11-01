गुर्जर समाज की पहल! मृत्युभोज पर पाबंदी, डीजे के चलन पर रोक और लड़कियों के माता पूजन की परंपरा पर विराम

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ)। नंगली आजड़ गांव में शनिवार को संयुक्त गुर्जर परिसंघ के तत्वावधान में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर गुर्जर जन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें मृत्यु भोज बंद करने, शादी-विवाह सहित सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे का चलन समाप्त करने और लड़कियों के माता पूजन की परंपरा बंद करने पर सहमति बनी। इसके अलावा बागड़ की जात पर होने वाले डीजे कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए कुरीतियों को दूर करना जरूरी है। संयुक्त गुर्जर परिसंघ इसी दिशा में काम कर रहा है। समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों ने सीमित संसाधनों और सुविधाओं के बावजूद संघर्ष कर समाज को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमें अपने माता-पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए।

समाज के लोगों को दूसरी बिरादरियों के साथ भी मिलजुलकर रहना और काम करना चाहिए। सपा के वरिष्ठ नेता कर्मवीर गुमी ने समाज में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने की जरूरत बताई। दिनेश गुर्जर ने राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो नशे से दूर हों और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हों। सम्मेलन में राजनीतिक टिप्पणी को लेकर कुछ देर चर्चा भी हुई।