सचिन गोयल, हस्तिनापुर (मेरठ)। मखदूमपुर गंगा घाट पर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना के बाद मेले का शुक्रवार को औपचारिक शुभारंभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला यह पांच दिवसीय गंगा मेला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मेला स्थल पर श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है।

मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए यह पांच दिन किसी अस्थायी धार्मिक यात्रा से कम नहीं होते। परिवार अपने साथ जरूरी सामान लेकर पहुंचते हैं। गंगा किनारे तंबुओं में कुछ दिन के लिए अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। इस अस्थायी गृहस्थी को संभालने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

मेले में पहुंचने से पहले महिलाएं रसोई की व्यवस्था से लेकर पूजा-अनुष्ठान की तैयारी का सामान एकत्र करने में कई दिन पहले से ही जुट जाती हैं। उनकी जिम्मेदारियां मेले के हर दिन के साथ जुड़ी रहती हैं। मेले में पहुंचने के बाद पुरुष जहां तंबू लगाने, सामान व्यवस्थित करने और अन्य जरूरी इंतजामों में जुटते हैं।

वहीं, महिलाएं घर से लाए गए सामान को व्यवस्थित कर रसोई की तैयारी शुरू कर देती हैं। चूल्हे, बर्तन, राशन, सब्जियां और पीने के पानी की व्यवस्था के बीच एक छोटी-सी गृहस्थी आकार लेने लगती है। सीमित साधनों में पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करना अपने आप में एक चुनौती होती है। सुबह की शुरुआत कई परिवारों में चाय और नाश्ते की तैयारी के साथ होती है।

इसके बाद दिनभर के भोजन की व्यवस्था, बच्चों की देखभाल और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतें पूरी करने का सिलसिला चलता है। इसी के साथ पूजा-अनुष्ठान सामग्री, दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोली, चावल और अन्य जरूरी वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाता है।

आसान नहीं होता रसोई संभालना हस्तिनापुर की रामलीला ग्राउंड निवासी सुमन चौधरी बताती है कि वे मेले के लिए कई दिन पूर्व ही तैयारियां शुरु कर देती है। परिवार के लिए देशी घी, मेवे व खोये के लड्डू बनाना अन्य सामान जोड़ना होता है। बताया कि मेले की भीड़ व अस्थायी व्यवस्था में रसोई संभालना आसान नहीं, लेकिन महिलाएं जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाती हैं।

नई पीढ़ी में होती है रीति रिवाजों का संचार बिसौला गांव निवासी सरस्वती देवी बताती है कि कई परिवारों के लिए गंगा मेले में आना केवल घूमना या स्नान करना नहीं, बल्कि परिवार की धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना भी है। महिलाएं घर के बड़े-बुजुर्गों से सीखे हुए रीति-रिवाजों को अपने बच्चों तक पहुंचाती हैं। पूजा की थाली सजाने से लेकर दीपदान की तैयारी तक हर काम में उनकी भागीदारी दिखाई देती है।

मेले में महिलाओं का बसता है अपना संसार ग्राम निलोहा की राजकुमार बताती है कि गंगा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच महिलाओं का अपना सामाजिक संसार भी बनता है। आसपास के तंबुओं में रहने वाली महिलाएं एक-दूसरे से बातचीत करती है और परिचित होती हैं। रसोई और घरेलू कामों के बीच बातचीत, बच्चों की देखभाल में सहयोग और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की मदद से सामूहिक जीवन की तस्वीर उभरती है।