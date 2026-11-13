पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज उर्फ भूरा हिस्ट्रीशीटर, घटना का संबंध 500 करोड़ की जीएसटी चोरी से भी

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी उर्फ भूरा को पुलिस ने कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर बनाया है। दो माह पहले भूरा ने अदनान के साथ सलमान गिरोह के असलम पहलवान के घर फायरिंग की थी। इस घटना का संबंध 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़ा था। हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद वह विदेश नहीं जा सकेगा। उसे हर माह कोतवाली थाने में हाजिरी देनी होगी और बीट कांस्टेबल उसकी निगरानी करेंगे।

आठ सितंबर की रात सराय बहलीम निवासी फिरोज कुरैशी और अदनान पिस्टल लेकर सलमान गिरोह के शूटर असलम पहलवान के घर पहुंचे थे। घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद असलम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने फायरिंग की धाराएं बढ़ाकर फिरोज को जेल भेजा। अदनान पुराने मुकदमे में जमानत तुड़वाकर गाजियाबाद से जेल गया था। बाद में दोनों जमानत पर बाहर आ गए। पुलिस जांच में फायरिंग का संबंध 26 दिसंबर 2025 को आगरा में हुई 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से सामने आया।

चोरी के आठ आरोपितों में शामिल दिलशाद मलिक आगरा जिला कारागार में बंद था। वह न्यू इस्लाम नगर, लोहिया नगर का निवासी और मूल रूप से ओखलेना कल्यानपुर, मेरठ का रहने वाला है। दिलशाद की जेल में सेटिंग कराने के लिए उसके भाई शहजाद ने हशमत के बेटे मेहराज अली से संपर्क किया। मेहराज की मौसी के बेटे राशिद ने जेल में सेटिंग कराने का भरोसा दिया। राशिद की फिरोज के साले शाहनवाज से भी दोस्ती है।

शहजाद ने 10 लाख रुपये मेहराज और फिरोज की जमानत पर राशिद को दिए। रकम जेल तक नहीं पहुंचने से दिलशाद की सेटिंग नहीं हो सकी। शहजाद ने रकम वापस मांगी, लेकिन सभी ने इन्कार कर दिया। इसके बाद शहजाद ने अपने फुफेरे भाई असलम पहलवान को रकम वसूलने का काम सौंपा। तय हुआ कि वसूली की रकम में से तीन लाख रुपये असलम रखेगा और सात लाख शहजाद को मिलेंगे। इसी दौरान फिरोज, अदनान और एक अन्य साथी पिस्टल लेकर असलम के घर पहुंचे थे।