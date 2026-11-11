पूर्व सैनिक मेगा रैली 14 नवंबर को मेरठ छावनी में, पूर्व सैनिक व आश्रितों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

जागरण संवाददाता, मेरठ। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान और उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से 14 नवंबर को छावनी में मेगा पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया की ओर से आयोजित यह रैली कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों के पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके आश्रित प्रतिभाग करेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आर्दित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच सकते हैं।

रैली का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को पेंशन, बैंकिंग, चिकित्सा, कैंटीन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सेना अभिलेख कार्यालयों, पेंशन विभाग, बैंकों, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

रैली में पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। पीसीडीए (पेंशन), बैंक, डीपीडीओ और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के माध्यम से पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण कराने की व्यवस्था की गई है। जिन पूर्व सैनिकों को पेंशन भुगतान, पेंशन निर्धारण अथवा अन्य संबंधित मामलों में परेशानी आ रही है, उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखने का अवसर मिलेगा। बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।