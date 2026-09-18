EPFO कवरेज का दायरा बढ़ा, अब 25 हजार वेतन वाले भी अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे; मेरठ में भी लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित

जागरण संवाददाता, मेरठ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा का दायरा अब और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। इससे खास तौर पर ऐसे नए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 15 हजार से अधिक लेकिन 25 हजार रुपये तक है और जो पुरानी सीमा के कारण स्वत: अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज में नहीं आते थे। मेरठ ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अंकुर पी गुप्ता ने बताया कि मेरठ के लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को भविष्य निधि के साथ पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा।