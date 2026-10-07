एटीएम से पीएफ निकासी पर बड़ा अपडेट, उपभोक्ताओं के लिए कब शुरू होगी ये सुविधा? बैठक में दी गई जानकारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए भविष्य निधि की अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा में बदलाव किया गया है। बाउंड्री रोड स्थित होटल क्रिस्टल पैलेस में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में इन बदलावों की जानकारी दी गई।

बताया गया कि जल्द ही श्रमिकों को एटीएम कार्ड जैसा लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए साफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। अपडेट होते ही एटीएम का लाभ दिया जाएगा। श्रमिक अब अपने खाते से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की 75 प्रतिशत तक धनराशि की निकासी कर सकते हैं।

एक लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अंकुर पी गुप्ता, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम महेश सिंह और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से नीरज कुमार गुप्ता, निरीक्षक एवं प्रबंधक बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मेरठ कार्यालय के अधीन गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्धनगर आदि जनपद आते हैं, जिनमें कुल 40 लाख कर्मचारी पीएफ का लाभ ले रहे हैं। छह लाख कर्मचारी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। 25 हजार की स्कीम में लगभग मेरठ क्षेत्र के एक लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा संस्थानों में कर्मचारियों से जुड़े अभिलेख और अंशदान संबंधी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करने पर जोर दिया। अंकुर पी गुप्ता ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के साथ रोजगार प्रोत्साहन से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। ईईसी-26 और विश्वास योजना के प्रविधानों पर भी चर्चा हुई।