VIDEO: गंगा एक्सप्रेसवे पर शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, महिला कंडेक्टर व यात्रियों से गाली-गलौज; रोडवेज बस के शीशे तोड़े 

संवाद सूत्र, खरखौदा (मेरठ)। गंगा एक्सप्रेसवे पर शराब के नशे में एक युवक ने बस में जमकर उत्पात मचाया। आरोपित ने बस में तोड़फोड़ करते हुए महिला परिचालक और अन्य यात्रियों के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है।

आगरा निवासी रोडवेज बस चालक हरेंद्र सिंह ने बताया कि वह बस संख्या यूपी 78 जेटी 6712 लेकर गंगा एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। इसी दौरान मेरठ से एक युवक बस में सवार हुआ। चालक का आरोप है कि युवक शराब के नशे में था और उसने महिला परिचालक अर्चना तथा अन्य सवारियों के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया।

बस में मौजूद लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। आरोप है कि युवक बस से नीचे उतर गया और बाहर से बस के शीशे तोड़ दिए। कुछ लोगों ने आरोपित युवक की धुनाई भी की।