मेरठ में बिना नंबर की कार का ड्राईवर 25 लीटर पेट्रोल चोरी कर हुआ फरार, CCTV में कैद हुई घटना

संवाद सूत्र, खरखौदा (मेरठ)। गांव कैली स्थित माता वैष्णो देवी फिलिंग स्टेशन से बिना नंबर की बलेनो कार चालक 25 लीटर तेल डलवा कर बिना भुगतान किए हुए फरार हो गया। सेल्समेन ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने कार की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। यह वारदात फिलिंग स्टेशन पर लगे कैमरे में कैद हो गई। जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कैली स्थित माता वैष्णो देवी फिलिंग सेंटर के प्रबंधक मेरठ निवासी वरुण गर्ग ने बताया कि फिलिंग सेंटर पर बिना नंबर की सफेद रंग की बलेनो कार आई। कार में बैठे युवक ने 25 लीटर तेल सेल्समैन से डलवाने की बात कही। जैसे ही कार में तेल डल गया। कार चालक कार को तेज गति से लेकर बिना भुगतान किये फरार हो गया। जिसकी सूचना सेल्स मेन गुडू ने कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलती ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाश शुरू की। लेकिन कार का कोई पता नहीं चल सका।