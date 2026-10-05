मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में DAV रीजनल स्पोर्ट्स 2026 संपन्न, यूपी की 1500 प्रतिभाओं ने दिखाया दम

जागरण संवाददाता, मेरठ। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित डीएवी रीजनल स्पोर्ट्स 2026 का सोमवार को उत्साह और खेल भावना के बीच भव्य समापन हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के डीएवी विद्यालयों से आए करीब 1500 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। राज्य मंत्री डा. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि खेल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए बेहतर करियर का माध्यम भी बन चुके हैं।

खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण आयोजन मिलने से उनकी प्रतिभा निखरती है। कहा कि मेरठ में बन रहा खेल विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सुविधाएं और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।

1500 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएवी स्कूल्स यूपी जोन-ए की क्षेत्रीय अधिकारी डा. अल्पना शर्मा ने बताया कि रीजनल स्पोर्ट्स में करीब 1500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

इसके बाद डीएवी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें देश के 29 राज्यों से करीब 21 हजार खिलाड़ी 31 खेलों में हिस्सा लेंगे। कहा कि खेल विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास देते हैं।

वाराणसी का दबदबा, ऊंचाहार और पिलखुआ ने भी छोड़ी छाप डीएवी रीजनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के एथलेटिक्स में ओवरआल परिणामों के अनुसार अंडर-14 वर्ग में डीएवी वाराणसी 53 अंकों के साथ प्रथम, डीएवी अनपरा और डीएवी बबराला 28-28 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे और डीएवी खड़िया 27 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अंडर-17 वर्ग में भी डीएवी वाराणसी 50 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। बबराला 41 अंक लेकर दूसरे, गेल 27 अंक के साथ तीसरे और झांसी 20 अंक लेकर चौथे स्थान पर रहा। अंडर-19 वर्ग में मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा। डीएवी ऊंचाहार 42 अंकों के साथ प्रथम और डीएवी पिलखुआ 40 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। डीएवी बबराला और डीएवी बीना ने 31-31 अंक अर्जित किए।