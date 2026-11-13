मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में, कुलवंत सिंह स्टेडियम में रैली को करेंगे संबोधित

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ आएंगे। मुख्यमंत्री यहां सवा दो घंटे के प्रवास करेंगे। उनका हेलीकाप्टर से दोपहर 12 बजे रिमाउंट एंड वेटरनरी कार्प्स सेंटर एंड कालेज के पास स्थित सैन्य हेलीपैड पहुंचेगा। यहां से कार द्वारा माल रोड पर कुलवंत सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वे पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करेंगे।

दोपहर एक बजे लंच के बाद वह कार द्वारा शास्त्री नगर ए ब्लाक स्थित राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के निवास पर भी शोक जताने जाएंगे। यहां से वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 बजे वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।