पति-पत्नी के विवाद में 'जकड़ा' मासूम! पैर में जंजीर और ताला डालकर बेड पर छोड़ा; मामले की जांच में जुटी मेरठ पुलिस

जागरण संवाददाता, मेरठ। सोशल मीडिया पर सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक बच्चे के बाएं पैर को जंजीर से बांधकर ताला लगा रखा है और बच्चा खोलने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

सोमवार को एक 13 सेकेंड का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ। जिसमें बच्चा बेड पर लेटा हुआ है और उसके बाएं पैर में जंजीर बांधकर ताला लगाया हुआ है। वीडियो में बच्चा जंजीर को हटाने का प्रयास करते हुए झटपटा रहा है। वीडियो वायरल करने वाले ने युवक ने उक्त वीडियो को सरधना थाना क्षेत्र के जलालपुर का बताया है। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।