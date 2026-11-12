सफलता के टिप्स! योजनाबद्ध तैयारी, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच दिलाएगी बोर्ड परीक्षा में सफलता

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-2027 की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं पांच फरवरी व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। आइएससी 12 वीं की नौ व आइसीएसई 10 वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ होंगी। तीनों ही बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम (डेटशीट) जारी कर दी है। परीक्षार्थी भी अपने तरीके से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता पाने के लिए जरूरी सही रणनीति से स्मार्ट स्टेडी। इसके लिए बोर्ड परीक्षार्थियों को पढ़ाई के घंटे नहीं बढ़ाने हैं। परीक्षा को लेकर घबराना नहीं है।

बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता के लिए 12 टिप्स कारगर साबित होंगे। किस तरह कारगर साबित होंगे। यह बता रही हैं पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज परिसर स्थित मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की प्रवक्ता व मनोविज्ञानी डा. मनीषा तेवतिया। डा. तेवतिया का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी होने के बाद परीक्षार्थियों के लिए तैयारी का तरीका बदलना जरूरी है। अब केवल पढ़ाई के घंटे बढ़ाने के बजाय स्मार्ट स्टडी, विषयवार रणनीति, नियमित रिवीजन और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। डा. तेवतिया के अनुसार डेटशीट को डर का कारण नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने का अवसर बनाएं। अब समय अधिक पढ़ने का नहीं, बल्कि सही दिशा में पढ़ने का है। नियमित अभ्यास, योजनाबद्ध पुनरावृत्ति और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी हैं। याद रखें, परीक्षा आपकी तैयारी का मूल्यांकन करती है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और भविष्य का नहीं। डेटशीट जारी होने के बाद यह रणनीतियां अपनाकर परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की जा सकती है।

डेटशीट के अनुसार नया टाइम-टेबल बनाएं

डेटशीट जारी होने के बाद अब सभी विषयों को समान समय देने के बजाय परीक्षा की तारीख और विषय की कठिनाई के अनुसार समय निर्धारित करें। जिस विषय की परीक्षा पहले है, उसे प्राथमिकता दें। इसी क्रम के अनुसार बाकी विषय की भी तैयारी शुरू करें।

तीन चरणों में करें परीक्षा की तैयारी

पहले चरण में पाठ्यक्रम के बचे हुए महत्वपूर्ण टापिक्स पूरा करें। दूसरे चरण में सभी विषयों का रिवीजन करें। तीसरे चरण में माडल पेपर और पिछले सालों के प्रश्नपत्र समय सीमा में हल करें।