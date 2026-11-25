जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार देर रात अहमदाबाद गांव में भाजपा नेता के बेटे को थार सवार पांच आरोपित युवकों ने घेरकर बेरहमी से पीटा। आरोपितों ने धारदार हथियार से भी हमला किया और सोने की चेन व कार लूटकर फरार हो गए। हालांकि, आटोमेटिक कार बीच रास्ते में बंद हो गई तो आरोपित उसे छोड़कर भाग निकले।

अहमदाबाद गांव निवासी सचिन चौधरी भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। मंगलवार रात वह अपने बेटे वैभव चौधरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कांवड़ पटरी मार्ग स्थित एक मंडप में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात लौटते समय घर से करीब 50 मीटर पहले वैभव ने पत्नी और बच्चों को घर के अंदर भेज दिया।

इसी दौरान पीछे से थार सवार पांच आरोपित पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए वैभव पर हमला कर दिया। आरोपितों ने उसे बेरहमी से पीटा और धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। शोर-शराबा होने पर आरोपित वैभव की सोने की चेन और कार लेकर फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर सचिन चौधरी मंडप से किसी की स्कूटी लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों के साथ आरोपितों की तलाश शुरू की। इस दौरान कार मंडप के पास ही खड़ी मिली। बताया कि कार आटोमेटिक थी। जिसके चलते वह बीच रास्ते में ही बंद हो गई। इसके बाद आरोपित कार छोड़कर भाग निकले।

उधर, स्वजन घायल वैभव को सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर बाद में मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। पहले से खड़ी थी कांवड़ पटरी मार्ग पर थार पीड़ित सचिन चौधरी ने बताया कि जिस थार में आरोपित सवार थे। वह कांवड़ पटरी मार्ग पर पहले से ही खड़ी थी। आशंका है कि आरोपित राहगीरों को लूटने की फिराक में वहां मौजूद थे। बताया पुलिस की जांच में थार गौतमबुद्धनगर की बताई गई है।