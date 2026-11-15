मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गतिविधियां शुरू, पैकेजिंग कंपनी का भूमि पूजन कार्यक्रम 25 को

संवाद सूत्र, खरखौदा (मेरठ)। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिजौली गांव में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने लगी है। क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश और पैकेजिंग उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में 25 नवंबर को बॉल कॉर्पोरेशन की भारतीय इकाई बॉल बेवरेज पैकेजिंग कंपनी का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

भूमि पूजन के लिए एस्फिंक्स एडोनिस इंडिया को टेंट लगाने का टेंडर मिला है। कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर जुबेर चौधरी ने बताया कि कंपनी टेंट लगाकर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है। इसके लिए 100 गुना 120 वर्ग मीटर क्षेत्र में टेंट लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में कंपनी के विदेशी अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) तथा प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सकता है।