पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर गूंजी रंगदारी की धमक, बद्दो और उधम सिंह के नाम से दहशत

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में लंबे समय तक चर्चित रहे दो नाम एक बार फिर रंगदारी की धमकियों को लेकर सुर्खियों में हैं। पांच लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो और करनावल निवासी कुख्यात उधम सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने के दो मामले सामने आने से पुलिस की चिंता बढ़ गई है।

बदन सिंह बद्दो पर अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक से फोन पर एक करोड़ रुपये मांगने और भारत लौटने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। वहीं, उधम सिंह के शूटर इनामउल्लाह पर मेरठ के बिल्डर अंकुर शर्मा से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और उनकी कार पर फायरिंग करने का आरोप है। अभी तक पुलिस बद्दो, उधम सिंह और उसके शूटर को पकड़ नहीं पाई है।

अमेरिका में रह रहे भारतीय से एक करोड़ की मांग

बदन सिंह बद्दो पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले कमल जीत सिंह को फोन कर धमकाने का आरोप है। 10 सितंबर 2026 को सुबह करीब 11 बजे कमलजीत के मोबाइल पर काल आई। काल करने वाले ने खुद को बदन सिंह बद्दो बताया। कमल जीत सिंह का दावा है कि वह बद्दो को बचपन से जानते हैं और आवाज पहचानते हैं। कमलजीत सिंह ने सीएम पोर्टल और एडीजी और एसएसपी मेरठ को ई-मेल भेजकर शिकायत की है।

आरोप है कि फोन पर भारत लौटने पर जान से मारने की धमकी दी गई और मकान के केयर टेकर सोहन सिंह को एक करोड़ रुपये देने का दबाव बनाया गया। विवाद कमल जीत सिंह की पत्नी कर्मजीत कौर पंवार के भारत स्थित मकान को लेकर है।

आबूलेन में बिल्डर की कार पर फायरिंग

उधम सिंह के शूटर इनामउल्लाह पर रियल एस्टेट कारोबारी अंकुर शर्मा से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। पल्लवपुरम के विवेक विहार निवासी अंकुर शर्मा एसआर डेवलपर्स में साझेदार हैं। अंकुर के मुताबिक, सात सितंबर को आबूलेन स्थित पल्स जिम से निकलकर जली कोठी जाते समय दो गाड़ियों ने अशोक की लाट के पास उनकी कार को घेर लिया।