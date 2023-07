मेरठ में मणिपुर जैसी घटना, दुष्कर्म के बाद किशोरी को नग्न दौड़ाया; VIDEO वायरल होने के आरोपित गिरफ्तार

Meerut Crime News किशोरी को नग्न अवस्था में खींचते गन्ने के खेत से अपने साथ ले गए आरोपित। आरोपितों के सामने किशोरी गिड़गिड़ाती रही और अपने बदन को छुपाती रही। जींस से अपना शरीर छिपाती रही किशाेरी। बहन के मोबाइल पर भेजा गया बनाया हुआ अश्लील वीडियो। पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शाकिर पुत्र जाहिद व उसके दो साथियों पप्पू उर्फ जावेद आलम को गिरफ्तार किया।

Meerut News: किठौर में दोहराई मणिपुर जैसी शर्मसार कर देने वाली वारदात, पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर की खानापूर्ति

