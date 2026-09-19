asian games 2026: एशियन गेम्स में मेरठ के सात खिलाड़ी, 12 पदक जीतने का सुनहरा अवसर

जागरण संवाददाता, मेरठ। जापान के आईची-नागोया में शनिवार 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में मेरठ के सात खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा बनकर उतरेंगे। यह खिलाड़ी 12 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे इसलिए उनके पास 12 पदक जीतने का अवसर भी है। एथलेटिक्स, वुशू और निशानेबाजी में शहर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों की नजर रहेगी।

पारुल चौधरी मेरठ की सबसे व्यस्त एथलीटों में शामिल होंगी। वह महिलाओं की 1500 मीटर, 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में उतरेंगी। वर्ष 2023 के एशियन गेम्स में पारुल ने 5000 मीटर में स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपलचेज में रजत पदक जीता था।

जून 2026 में उन्होंने 5000 मीटर में 15:04.26 का राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया, जबकि 3000 मीटर स्टीपलचेज में उनके नाम 9:12.46 का राष्ट्रीय रिकार्ड है। एशियन गेम्स से पहले इंडियन एथलेटिक सीरीज फाइनल में भी उन्होंने 3000 मीटर स्टीपलचेज में 9:22.49 के समय के साथ पहले स्थान पर रही थी।

जय कुमार और नीरू पाठक भी चयनित नीरू पाठक महिलाओं की चार गुणे 400 मीटर रिले टीम में शामिल हैं, जबकि जय कुमार पुरुषों की चार गुणे 400 मीटर रिले के साथ मिश्रित चार गुणे 400 मीटर रिले टीम में भी चयनित हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया की सूची में दोनों के नाम इन रिले स्पर्धाओं के लिए दर्ज हैं।

वुशू में विक्रांत बालियान 75 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। उनके प्रदर्शन से भी मेरठ को पदक की उम्मीद रहेगी। विक्रांत भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 17वें वर्ल्ड वुशू चैंपियनशिप 2025 में ब्राजिल में हिस्सा लिया था। द्वितीय एशिया कप 2025 चीन में रजत पदक जीता था। 10वें एशियन वुशू चैंपियनशिप 2024 चीन में भी रजत पदक जीता था।

रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम्स में कांस्य पदक, 2023 मास्को वुशू स्टार में स्वर्ण पदक, 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, नौवें एशियन वुशू चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। निशानेबाजी में अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज निशानेबाजी में अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में उतरेंगे। दोनों व्यक्तिगत मुकाबले के साथ टीम स्पर्धा में भी भारत की चुनौती पेश करेंगे। भारतीय दल में दोनों पुरुष ट्रैप और ट्रैप टीम में शामिल है।

इस एशियन गेम्स में पारुल के तीन व्यक्तिगत मुकाबले, प्रियंका का एक मुकाबला, नीरू की एक रिले, जय कुमार की दो रिले और दोनों निशानेबाजों के व्यक्तिगत और टीम मुकाबलों को जोड़ने पर उपलब्ध सूची से कुल 12 पदक अवसर बनते हैं। इन असवरों में से हमारे एथलीट कितनों को पदक में परिवर्तित कर सकते हैं, यह स्पर्धा वाले दिन के मुकाबले तय करेंगे।