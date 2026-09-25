कौन हैं जय कुमार, जिनका एशियन गेम्स की रिले रेस में देश को मेडल जीताने में रहा अहम योगदान; उनका मेरठ से है खास नाता
Asian Games 2026: भारतीय एथलेटिक्स टीम ने एशियाई खेलों में मिश्रित 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता, जिसमें जय ...और पढ़ें
HighLights
भारतीय टीम ने मिश्रित 4x400 मीटर रिले में रजत जीता, जय कुमार ने अंतिम चरण में दिखाया दम।
विशाल सक्सेना तथा अमिता सक्सेना के मार्गदर्शन में एनएएस एथलेटिक्स अकादमी मेरठ में ले रहे प्रशिक्षण।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक्स टीम ने मिश्रित 4×400 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय चौकड़ी टीएस मनु, एमआर पूवम्मा, विशाल टीके और विथ्या रामराज ने 3:14.46 सेकेंड का समय निकाला। बहरीन ने 3:12.87 सेकेंड के एशियाई खेल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण और दक्षिण कोरिया ने 3:14.54 के समय के साथ कांस्य पदक जीता।
भारतीय टीम के प्रदर्शन में दिल्ली के जय कुमार की भूमिका भी अहम रही। जय कुमार ने हीट चरण में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह लंबे समय से पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट एवं प्रशिक्षक विशाल सक्सेना तथा अमिता सक्सेना के मार्गदर्शन में शहर की एनएएस एथलेटिक्स अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जय के प्रदर्शन ने उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत होती पहचान को और पुख्ता किया है।
हीट में भी शानदार प्रदर्शन
मिश्रित 4×400 मीटर रिले के फाइनल से पहले भारत ने हीट-2 में 3:16.23 सेकेंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया था। भारतीय टीम में टीएस मनु, एमआर पूवम्मा, जय कुमार और किरण शामिल थे। चीन ने 3:15.97 सेकेंड के साथ हीट में पहला स्थान हासिल किया।
हीट में जय कुमार समेत भारतीय धावकों ने शुरुआती चरणों में मजबूत प्रदर्शन किया। भारत का समय सभी हीट को मिलाकर चौथा सबसे तेज रहा। बहरीन 3:15.73, चीन 3:15.97 और वियतनाम 3:16.08 के बाद भारत का 3:16.23 का समय रहा।
अंतिम चरण में दिखी भारत की रफ्तार
फाइनल में भारत की ओर से विशाल टीके ने शानदार दौड़ लगाकर टीम को पदक की दौड़ में बनाए रखा। इसके बाद एंकर लेग में विथ्या रामराज ने जबरदस्त तेजी दिखाई और भारत को दूसरे स्थान तक पहुंचाया। भारत ने 3:14.46 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।
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400 मीटर में विश्व स्तर पर बनाई पहचान
जय कुमार ने जूनियर स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लीमा (पेरू), 2024 में 400 मीटर दौड़ में 46.96 सेकेंड के समय के साथ छठा स्थान हासिल किया था। इसी प्रतियोगिता में उन्होंने 4×400 मीटर रिले में भारतीय टीम के साथ 3:08.10 सेकेंड का समय निकालकर पांचवां स्थान प्राप्त किया।
मिश्रित 4×400 मीटर रिले में भी जय कुमार भारतीय टीम का हिस्सा रहे और 3:22.92 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ छठे स्थान पर रहे।
दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण
जय कुमार ने सितंबर 2024 में चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर में 46.86 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। 4×400 मीटर रिले में उन्होंने भारतीय टीम के साथ 3:11.14 सेकेंड के प्रदर्शन के साथ रजत पदक भी जीता।
2018 से प्रशिक्षण में जुटे हैं जय
जय कुमार के अनुसार वह 1 मार्च 2018 से एथलेटिक्स प्रशिक्षण एवं कोचिंग से जुड़े हैं। उन्होंने अपने खेल सफर में कोच विशाल सक्सेना के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया है। वह भविष्य में भी उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण जारी रखना चाहते हैं।
प्रोफाइल:
- नाम: जय कुमार
- पिता: राकेश
- निवास: राजेंद्र पार्क, नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली
- मुख्य स्पर्धा: 400 मीटर, 4×400 मीटर रिले और मिश्रित 4×400 मीटर रिले
- प्रशिक्षण: एनएएस एथलेटिक्स अकादमी
- कोच: पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट एवं प्रशिक्षक विशाल सक्सेना और अमिता सक्सेना
- 400 मीटर व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 46.86 सेकेंड
- विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2024: 400 मीटर में छठा स्थान
- दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2024: 400 मीटर में स्वर्ण, 4×400 मीटर रिले में रजत
- एशियाई खेल 2026: भारतीय मिश्रित 4×400 मीटर रिले टीम का हिस्सा, भारत ने जीता रजत पदक