न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर पहुंचे अरुण गोविल, बोले- स्वास्थ्य सेवाओं में लागत, भाषा और दूरी न बनें बाधा

जागरण संवाददाता, मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) मुख्यालय में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता की।

स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य मानक के अधिकार विषय पर आयोजित संवाद में अरुण गोविल ने स्वास्थ्य के अधिकार को न्याय और जवाबदेही के माध्यम से प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में आने वाली लागत, भाषा संबंधी कठिनाइयों, भौगोलिक दूरी तथा कानूनी जागरूकता की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को साझा किया। इसके बाद नौवें इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड वार्षिक कार्यक्रम में सहभागिता की।