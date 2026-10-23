दिल्ली-मेरठ के बाद देश भर में दौड़ेगी नमो भारत, 2,900 किमी लंबा होगा नया कॉरिडोर; NCRTC का बड़ा प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन का नेटवर्क देश के दूसरे क्षेत्रीय समूहों तक फैलाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अनुसार, देश के प्रमुख क्षेत्रीय समूहों में करीब 2,900 किलोमीटर लंबे संभावित कॉरिडोर की पहचान की गई है।

भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में इन संभावित कॉरिडोर के साथ नमो भारत, परिवहन एकीकरण और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। देश के दूसरे क्षेत्रीय समूहों तक विस्तार की संभावना एनसीआरटीसी ने एक्सपो में नमो भारत कॉरिडोर के विस्तार की संभावनाओं को प्रमुखता से रखा। निगम के मुताबिक, देश के प्रमुख क्षेत्रीय समूहों में करीब 2,900 किलोमीटर लंबे संभावित कॉरिडोर की पहचान की गई है। इन कॉरिडोर के विकास से जुड़ी संभावनाएं प्रदर्शनी में दिखाई गईं।

मौजूदा कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएं दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अक्टूबर 2023 में प्राथमिकता वाले खंड पर परिचालन शुरू हुआ था। एनसीआरटीसी के अनुसार, तब से अब तक इस सेवा में 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएं दर्ज की जा चुकी हैं।