रविता ने पकड़े थे हाथ… अमरदीप ने दबाया गला, फिर छोड़ा था सांप; अमित कश्यप हत्याकांड का फैसला आज

जागरण संवाददाता, मेरठ। अमित कश्यप हत्याकांड में आज फैसला आएगा। मामले में में पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप आरोपित हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अमित का भाई मोनू और मां मुनेश मुख्य गवाह हैं, जिन्होंने अदालत में कहा कि अमरदीप को हत्या की रात घर में प्रवेश करते देखा था।

पुलिस के आरोप पत्र में उल्लेख है कि रविता ने अमित का हाथ पकड़ा और अमरदीप ने गला दबाकर उसकी हत्या की। इसके बाद शव के पास चारपाई पर सांप छोड़ दिया गया था। सपेरे की गवाही भी महत्वपूर्ण मानी गई है। सपेरे कीर्तन ने अदालत में अमरदीप की पहचान कर बताया था कि उसने माता के जागरण में पूजा की बात कहकर एक हजार रुपये में सांप खरीदा था।

यह है पूरा मामला बहसूमा के गांव अकबरपुर सादात में पत्नी रविता ने पड़ोसी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप को मौत के घाट उतार दिया था। 13 अप्रैल की सुबह अमित का शव चारपाई पर मिला था। बेटे पांच वर्षीय अनिकेत ने सुबह उसे जगाने का प्रयास किया, जब वह नहीं उठा तो उसने शोर मचाया।

स्वजन ने आकर देखा तो अमित की कमर के नीचे सांप दबा था। अमित के चेहरे, गर्दन व नाक पर चोट के सात निशान भी मिले थे। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया था।