मेरठ: सुशीला जसवंत राय अस्पताल के सामने स्थित कियोस्क तोड़ने और बेदखली पर हाई कोर्ट की रोक

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के सुशीला जसवंत राय अस्पताल के सामने स्थित एक दुकान/कियोस्क को ध्वस्त करने और आवंटी को बेदखल करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश ब्रजमोहन की याचिका पर पारित किया।

याची अधिवक्ता सुनील चौधरी का कहना है कि बिना कोई लिखित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए उन्हें बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही दुकान तोड़ने का भी खतरा है। उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किया गया है, जबकि दुकान तोड़ने और कब्जा हटाने की कार्रवाई की तैयारी है।