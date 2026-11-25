जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। क्षेत्र के परशुरामपुर में मंगलवार को दोपहर गुब्बारे में गैस भरने के दौरान गैस टंकी में हुए जोरदार विस्फोट में गंभीर रूप से घायल युवक की वाराणसी स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार दोपहर बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक है। वहीं परिवार के जवान बेटे की असमय मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी 32 वर्षीय परवेज अहमद अपने पिता के साथ पंक्चर की दुकान चलाता था। इसके साथ ही शादी-विवाह और मेलों में गुब्बारे बेचने का काम भी करता था। मंगलवार दोपहर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक स्थान पर वह गैस टंकी से गुब्बारों में गैस भर रहा था। एक विवाह समारोह में गुब्बारों की आपूर्ति करनी थी। इसी दौरान अचानक गैस टंकी तेज धमाके के साथ फट गई।

विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के मकानों की दीवार और छज्जे तक क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में परवेज गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन उसको इलाज के लिए आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल ले गए। यहां से हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहा इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। परवेज की मौत से पत्नी रुकसाना बानो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।