जागरण संवाददाता, चिरैयाकोट (मऊ)। नगर से भीखमपुर गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित शिवा चिकित्सालय जच्चा-बच्चा केंद्र में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने केंद्र पर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। रानीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी 28 वर्षीय ममता प्रसव के लिए गुरुवार रात 11 बजे केंद्र पहुंची थीं।

शुक्रवार सुबह सामान्य प्रसव से उन्हें बेटी हुई। इसके बाद महिला को काफी रक्तस्राव होने लगा। चिकित्सक रक्तस्राव रोकने का प्रयास कर रहे थे, तभी महिला की मौत हो गई। चिकित्सक आरबी यादव और डा. बिना यादव महिला और नवजात को अपने निजी कार से रसूलपुर स्थित घर छोड़कर केंद्र लौट आए। शव देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और केंद्र पहुंचकर हंगामा किया।