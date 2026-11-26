जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज विकासखंड के कई मतदाताओं की नामावली में पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम दर्ज होने से असमंजस है। मतदाताओं ने इसे बीएलओ या कंप्यूटर आपरेटर की लापरवाही बताते हुए निर्वाचन कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

ग्रामसभा देवकली विशुनपुर के पियूष राय और ज्योति भास्कर शर्मा ने बताया कि सूची में अपना विवरण देखने पर पति की जगह पिता का नाम दर्ज मिला। उन्होंने आशंका जताई कि गांव के अन्य मतदाताओं के नाम और पारिवारिक संबंधों में भी त्रुटियां हो सकती हैं।