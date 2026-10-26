देवरानी-जेठानी पोखरा परिसर में पहलवानों ने दिखाया दमखम, कानपुर की मुस्कान ने MP के सुजीत को चटाई धूल

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। जमालपुर स्थित देवरानी-जेठानी पोखरे परिसर में रविवार को श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति ने कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया। विभिन्न जनपदों से आए करीब दो दर्जन पहलवानों ने मुकाबलों में दमखम दिखाया।

सबसे रोमांचक मुकाबले में कानपुर की मुस्कान गुप्ता ने पांच मिनट तक चले मुकाबले में मध्य प्रदेश के सुजीत को पटखनी देकर जीत हासिल की। बलिया जिला केसरी राहुल और चंदौली जनपद केसरी शमशेर के बीच सात मिनट का मुकाबला बराबरी पर छूटा।