जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयरशो के दौरान रव‍िवार को नमो घाट के ठीक पास राजघाट स्‍थ‍ित भैंसासुर घाट पर मानो दोपहर में दंगल का नजारा सामने आ गया। एक मह‍िला और एक युवती ने आपस में एक दूसरे के स‍िर का बाल घसीट कर नोच ल‍िया। इसका क‍िसी ने वीड‍ियो बनाकर वायरल कर द‍िया।

भैंसासुर घाट पर एयरशो शानदार चल ही रहा था क‍ि दर्शकों के ल‍िए एक दंगल का मंच घाट ही उस समय बन गया जब दो मह‍िलाओं ने एक दूसरे के स‍ि‍र का बाल नोचकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर द‍िया। बताया गया क‍ि वहां बैठने को लेकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे।

पूरा मामला रव‍िवार की दोपहर का बताया जा रहा है जब एयर शो का आयोजन चरम पर था। इसी दौरान बैठकर आयोजन देखने को लेकर दो मह‍िलाओं में आपस में भ‍िड़ंत हो गई। यह भ‍िड़ंत देखकर क‍िसी ने वीड‍ियो बनाकर सोशल मीड‍िया में डाल द‍िया और वीड‍ियो वायरल हो गया।