शैलेश यादव, मऊ। शहरवासियों को अब सड़क किनारे ठेलों और भीड़भाड़ के बीच खड़े होकर खानपान का स्वाद लेने की मजबूरी से जल्द निजात मिलने वाली है। नगर के बरलाई मोड़ पर स्वाद एवं स्वच्छता का नया ठिकाना विकसित किया जा रहा है। यहां एक ही परिसर में अलग-अलग तरह के देसी व क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा।

नगर पालिका प्रशासन की ओर से विकसित किए जा रहे स्ट्रीट फूड हब के लिए 24 दुकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। जल्द ही इन दुकानों का संचालन शुरू कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगर विकास याेजना के तहत स्ट्रीट फूड हब बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में खानपान के कारोबार को व्यवस्थित करने के साथ स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान दिलाना है। यहां छोटे दुकानदारों एवं खाद्य कारोबारियों को अपनी दुकान संचालित करने का अवसर मिलेगा।

एक ही स्थान पर मिलेंगे लजीज पकवान पूर्वांचल के पारंपरिक व्यंजनों के साथ विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। इससे लोगों को मनपसंद भोजन के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नगर पालिका प्रशासन की योजना है कि इस हब को स्वच्छता व सुविधाओं के लिहाज से भी बेहतर बनाया जाए। इसके तहत स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने, कूड़ा निस्तारण व बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य खाद्य विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण व निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। परिसर में पार्किंग व हरियाली जैसी सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है। दरअसल, शहर में जगह-जगह सड़क किनारे लगने वाली खाद्य दुकानों से अक्सर जाम व भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होती है।

इसके अलावा लोगों को धूल, धुएं व प्रदूषण के बीच खानपान करना पड़ता है। स्ट्रीट फूड हब शुरू होने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। दुकानों के संचालन के बाद लोगों की जरूरत व कारोबारियों की मांग के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।