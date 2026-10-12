अब आंखों के रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच न होने पर भी मिलेगा राशन, मऊ में कार्डधारकों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ)। उम्र के असर से अंगुलियों के निशान मिट गए हैं या आंखों के रेटिना के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे वृद्ध राशन कार्डधारकों को अब ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न मिल सकेगा।

नवरात्र व दीपावली के मद्देनजर जिला पूर्ति विभाग ने राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ ही बुजुर्ग लाभार्थियों को राहत देने की व्यवस्था की है। विभाग ने सभी उचित दर विक्रेताओं को पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।