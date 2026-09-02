मऊ में 9 सड़कों का होगा कायाकल्प, 9.26 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी
मधुबन विधानसभा क्षेत्र की नौ जर्जर सड़कों के कायाकल्प के लिए 9.26 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिससे 12.5 किलोमीटर सड़कों का आरसीसी निर्माण होगा।
HighLights
मधुबन की नौ सड़कें 9.26 करोड़ से होंगी दुरुस्त।
12.5 किलोमीटर सड़कों का होगा आरसीसी निर्माण।
टेंडर प्रक्रिया के बाद जल्द शुरू होगा कार्य।
जागरण संवाददाता, मऊ। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय जर्जर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। शासन की तरफ से नौ सड़काें की कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर के लिए 9.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 3.13 करोड़ रुपये अवमुक्त भी किया गया है। इससे लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।
जिले के उत्तरी छोर स्थित मधुबन विधानसभा क्षेत्र की आबादी के हिस्से वाली नौ सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही घरों के सामने जलजमाव होता है। इसके निर्माण की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे।
इस पर पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड ने सड़कों के नव निर्माण को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। अब विभाग की तरफ से टेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
विभाग की मानें तो एक से डेढ़ माह का समय टेंडर में लगेगा। इसके बाद सड़क का आरसीसी निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। सड़कों की कुल चौड़ाई तीन से साढ़े तीन मीटर तक होगी।
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इन सड़कों का होगा आरसीसी निर्माण
दोहरीघाट मुख्य नहर की पटरी से घोट्ठा, मंझरिया होते हुए बिच्छलपुरवा सम्पर्क मार्ग, गोड़ौली ग्रामसभा से तारनपुर संपर्क मार्ग, सुग्गीचौरी पुल से झब्बर चौहान के कुड़िया के पास नाला होते हुए छोटी बलुआ तक, ग्रामसभा सौंदी में चचाईपार नहर से खजुहा सपंर्क मार्ग, बखरिया कुटी से कचिला नरायनपुर होते हुए मानिकचंद यादव घर होते हुए सिकड़ीकोल बंधे तक, ग्राम सभा सौंदी में ब्रहम्स्थान से चौराहा से चौहान बस्ती होते हुए भटौली राजभर बस्ती तक, करखंद रोड से झगडू चौहान के घर होते हुए बखरिया इंटर कालेज तक, सराय बड़े ख्वाजा संपर्क मार्ग से खड़वान होते हुए तम्मारी गांव तक, ग्राम पंचायत चरदहा में भोला पुरवा से ठीका पुरवा तक के मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा।
मधुबन विधानसभा क्षेत्र की नव सड़काें का नवनिर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया कराने के बाद निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड