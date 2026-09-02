मऊ में 9 सड़कों का होगा कायाकल्प, 9.26 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, मऊ। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय जर्जर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। शासन की तरफ से नौ सड़काें की कुल लंबाई 12.5 किलोमीटर के लिए 9.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 3.13 करोड़ रुपये अवमुक्त भी किया गया है। इससे लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी।

जिले के उत्तरी छोर स्थित मधुबन विधानसभा क्षेत्र की आबादी के हिस्से वाली नौ सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही घरों के सामने जलजमाव होता है। इसके निर्माण की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे।

इस पर पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड ने सड़कों के नव निर्माण को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। अब विभाग की तरफ से टेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।