जागरण संवाददाता, मऊ। बाजार में फूलों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को फूलों की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। इसके तहत उद्यान विभाग की ओर से जिले में आठ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें पांच हेक्टेयर में गेंदा और तीन हेक्टेयर में ग्लेडियोलस की खेती कराई जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए निश्शुल्क बीज के साथ अनुदान भी दिया जा रहा है।

फूलों की खेती किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का बेहतर विकल्प बन सकती है। शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों, पूजा-पाठ और विभिन्न समारोहों में फूलों की मांग बनी रहती है। खासकर गेंदा और ग्लेडियोलस की बाजार में अच्छी खपत होती है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ फूलों की खेती अपनाकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उद्यान विभाग की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।