जागरण संवाददाता, मऊ। पिछले दिनों बारिश होने से मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। अब रात ठंड होने लगी है। ऐसे में गो-आश्रय में रहने वाले पशुओं को ठंड व सर्द हवा से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।

अब हर दिन बेसहारा पशुओं को 250 ग्राम गुड़ व 25 ग्राम नमक देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही गोआश्रय स्थलों को तिरपाल से पूरी तरह ढकने का इंतजाम किया है। साथ ही अत्यधिक ठंड बढ़ने पर गोआश्रय स्थलों में अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद में कुल 25 गो-आश्रय स्थल हैं। इनमें लगभग तीन हजार बेसहारा पशुओं को रखा गया है। गो-आश्रय स्थल में रहने वाले पशुओं के खान-पान का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। विभाग ने पशुओं को चारे के रूप में प्रतिदिन भूसा व हरे चारे के साथ ही 25 प्रतिशत पुआल का चारा मिलाकर खिलाने की सीमा निर्धारित की है।

दूसरी तरफ पशुओं के शरीर में नमी के असर को रोकने के लिए रोजाना 250 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम नमक भी दिन में एक बार खिलाने का निर्देश दिया गया है। बुजुर्ग और बीमार बेसहारा पशुओं को सूती बोरे के टाट से शरीर को ढकने की व्यवस्था की जा रही है। पशुओं को ठंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है।