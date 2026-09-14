मऊ में सीएम आवास योजना के 273 लाभार्थियों ने शुरू कराया कार्य, खाते में भेजा गया पहली किस्त का पैसा

जागरण संवाददाता, पलिगढ़ (मऊ)। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से गरीबों को छत नसीब हो रही है। रानीपुर विकास खंड में 273 लाभार्थियों ने अपना आवास का निर्माण शुरू करा दिया है। जल्द ही इनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। इससे इनको छत मिल जाएगी।

रानीपुर ब्लॉक में वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य 341 निर्धारित था। इसके सापेक्ष 338 ही लाभार्थी मिले। एसटी जाति के कोटे से तीन लाभार्थी नहीं मिल सके। इसमें से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद 273 पात्र लाभार्थी के खाते से प्रथम किस्त 40000 जा चुकी है और लोग नींव निर्माण में लगे हुए हैं। इसमें से 74 लोगों ने नींव तक निर्माण कर चुके हैं।