जागरण संवाददाता, बलिया। सरयू नदी की कटान से प्रभावित गोपाल नगर टाड़ी गांव के ग्रामीणों की परेशानी का मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। कटान की गंभीर स्थिति और ग्रामीणों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिले के अधिकारियों से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। इससे प्रभावित लोगों को समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है।

दैनिक जागरण ने सरयू की कटान और इससे प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की थीं। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करने के बाद स्थिति सामान्य होने की रिपोर्ट दी थी, लेकिन इसके बावजूद नदी की कटान जारी रही और हाल में दो और मकान सरयू में समा गए।

इस मामले में दैनिक जागरण ने 13 सितंबर के अंक में पेज आठ पर ‘कटानरोधी कार्य से राहत नहीं, गोपाल नगर टाड़ी में और गिरे दो मकान’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने उसकी कटिंग जिले के अधिकारियों को भेजकर जवाब मांगा है। ग्रामीणों के अनुसार, गोपाल नगर टाड़ी गांव में अब तक करीब 48 मकान सरयू नदी की कटान की भेंट चढ़ चुके हैं।

गांव के रामनरेश यादव, कमलेश यादव, रामपलट यादव और संजय यादव के मकान भी कटान के मुहाने पर पहुंच गए हैं। कई परिवार के लोग बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए पहले ही अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों अथवा रिश्तेदारों के यहां शरण ले चुके हैं।



500 करोड़ खर्च पर कटान जारी, पिछले वर्ष 196 मकान नदी में हुए थे समाहित

गंगा और सरयू नदी के बाढ़ व कटान से हर वर्ष जिले के किसानों को भारी क्षति होती है। सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड की ओर से प्रतिवर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षात्मक कार्य कराए जाते हैं, लेकिन बाढ़ और कटान की समस्या पर स्थायी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। विगत पांच वर्षों में 500 करोड़ खर्च हो चुके हैं पर हालत में सुधार नहीं है।

पिछले वर्ष सदर, बांसडीह और बैरिया तहसील क्षेत्र के कुल 7,415 किसान कटान से प्रभावित हुए और उनकी कृषि भूमि नदी में समा गई, इसके बावजूद मुआवजा व्यवस्था किसानों की पीड़ा कम करने में नाकाफी साबित हो रही है। बीते वर्ष भूमि क्षति के एवज में सरकार ने कुल तीन करोड़ 42 लाख 96 हजार रुपये का मुआवजा वितरित किया है।