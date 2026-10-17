महात्मा गांधी पेंशन योजना: 60 की उम्र के बाद निर्माण श्रमिकों को नहीं होगी पैसों की तंगी, मिलेगी 1000 रुपये पेंशन

जागरण संवाददाता, मऊ। बुजुर्ग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा एवं बुढ़ापे में सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से महात्मा गांधी पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और बोर्ड में कम से कम 10 वर्ष तक पंजीकृत रहने वाले पात्र श्रमिकों को शुरुआत में 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

पेंशन राशि में प्रत्येक दो वर्ष बाद 50 रुपये की वृद्धि का प्रावधान है। इस तरह पेंशन अधिकतम 1250 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना अनिवार्य है।